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Otomobille çarpışan motosikletli genç, kask sayesinde ölümden döndü

Otomobille çarpışan motosikletli genç, kask sayesinde ölümden döndü
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Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille çarpışarak devrilen motosikletten düşen ve 15 metre sürüklenen sürücü, kaskı sayesinde ölümden döndü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobile çarpışarak devrilen motosikletten düşen ve yaklaşık 15 metre sürüklenerek yaralanan sürücü K.C.D. (18), başındaki kask sayesinde ölümden döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesi ile Ümmühan Aktan Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesi'nden Ümmühan Aktan Sokak yönüne giden K.C.D. yönetimindeki 59 ALL 672 plakalı motosiklet, aynı yönde giden G.K. (41) idaresindeki 22 AEZ 360 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücüsü K.C.D., yaklaşık 15 metre sürüklenerek, yaralandı. K.C.D., takılı olan kask sayesinde ölümden döndü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan K.C.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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