Kerkük'te yoğun yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı

Irak'ın Kerkük kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı mahallelerde evleri su bastı.

Kerkük'te 9 Aralık'tan bu yana aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı yerlerde sel oluştu.

Kentte son 2 günde Şorava, Penca Ali, Amel Şabi ve Serçınar mahallesinde birçok evde su baskınları nedeniyle hasar meydana geldi.

Şorav Mahallesi sakinlerinden Şükriye Abdullah, AA muhabirine, yaşanan sel nedeniyle evlerini su bastığını ve çok perişan durumda olduklarını söyledi.

Evinin büyük hasar gördüğünü ve kullanılmaz hale geldiğini, artık bu evde kalamayacaklarını anlatan Kerküklü kadın, hükümetten ve yerel yetkililerden destek beklediklerini vurguladı.

Bölgede iki gündür aralıksız devam eden yağışın sele neden olduğunu ve evlerini su bastığını belirten Süleyman Ahmed de su baskınından dolayı çatıya çıktıklarını aktardı.

Ailesinin 11 fertten oluştuğunu ve günlerdir evin çatısındaki tek bir odada yaşadıklarını paylaşan Ahmed, hükümetin yardımına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Irak'ta son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle biri çocuk, 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.