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Kerkük'te bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

AA - Muhammet Kasım - Güncel
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Kerkük'teki "Büyük Pazar"dan detay Çerezlerden detaylar Alışverişe çıkanlardan detaylar KERKÜK - Ramazan bayramının yaklaşmasıyla Irak'taki çarşılarda hareketlilik yaşandı.

Kerkük'teki "Büyük Pazar"dan detay

Çerezlerden detaylar

Alışverişe çıkanlardan detaylar KERKÜK - Ramazan bayramının yaklaşmasıyla Irak'taki çarşılarda hareketlilik yaşandı. Kerkük kent merkezindeki "Büyük Pazar"a gelen vatandaşlar bayram alışverişi yaptı.

AA / Muhammet Kasım - Güncel

Kerkük, Bayram, Irak, Güncel, Haberler

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