Kerkük'te bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
AA - Muhammet Kasım - Güncel
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Kerkük'teki "Büyük Pazar"dan detay Çerezlerden detaylar Alışverişe çıkanlardan detaylar KERKÜK - Ramazan bayramının yaklaşmasıyla Irak'taki çarşılarda hareketlilik yaşandı.
Kerkük'teki "Büyük Pazar"dan detay
Çerezlerden detaylar
Alışverişe çıkanlardan detaylar KERKÜK - Ramazan bayramının yaklaşmasıyla Irak'taki çarşılarda hareketlilik yaşandı. Kerkük kent merkezindeki "Büyük Pazar"a gelen vatandaşlar bayram alışverişi yaptı.
AA / Muhammet Kasım - Güncel