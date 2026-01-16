Kerkük'te Türkmen Şehitler Günü Anması

Irak'ın Kerkük kentinde, 16 Ocak 1980 tarihinde devrik Baas Partisi tarafından idam edilen Türkmen şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Kerkük'ün Musalla Mezarlığındaki Şehit Necdet Koçak'ın mezarı başında yapılan törene Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa, Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Türkmen siyasi parti başkanları, yerel yetkililer ve şehit aileleri katıldı.

ITC Başkanı Ağa, burada yaptığı konuşmada, "Türkmenler yüz yıldan beri Irak'ta varlık mücadelesi veriyor. Bu mücadele hiç kolay olmadı. Bu yolda verdiğimiz yüzlerce şehidi bu önemli günde anıyoruz." dedi.

Tam 46 yıl önce bugün 4 Türkmen liderinin Baas Partisi tarafından idam edildiğini belirten Ağa, bugünün Türkmenler için ne kadar acı bir gün ise o kadar da gurur verici olduğunu söyledi.

Ağa, bu liderlerin, vatanlarına, milletlerine ve topraklarına sadık kaldıkları ve bir dikta rejim tarafından idam edildikleri için onlarla iftihar ettiklerini aktardı.

Onların tek hedeflerinin Türkmenlerin Irak'ta tüm haklarının elde edilmesi için mücadele vermek olduğunu hatırlatan Ağa, Türkmenlerin her bir ferdinin onları örnek alması gerektiğini dile getirdi.

Türkmen Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Haşim Salihi, Türkmen liderlerin idamı öncesi uzun süre Baas rejiminin hapishanelerinde zor günler geçirdiklerini aktardı.

Dernek olarak 23 yıldan beri Türkmen şehit ve siyasi tutuklu ailelerinin yanında olduklarını kaldeden Salihi, her şeyin telefisinin olduğunu ancak şehitlerin yerlerinin doldurulmayacağını aktardı.

Devrik Saddam Hüseyin rejimi, 16 Ocak 1980 tarihinde Necdet Koçak, Albay Abdullah Abdurrahman, Rıza Demirci gibi Türkmen siyasi lider kadrosu ve arkadaşlarını idam etmişti.

Türkmenler, şehitlerin hatırasını yaşatmak için her yıl 16 Ocak tarihini "Türkmen Şehitler Günü" olarak anıyor.