Kenya'da binlerce kraliçe karıncayı kaçırmaya çalışan Çinli vatandaşa hapis cezası verildi

Kenya'da, yasa dışı yaban hayatı ticareti yaptığı gerekçesiyle bir Çin vatandaşı, binlerce canlı kraliçe karıncayı ülke dışına çıkarmaya çalıştığı için bir yıl hapis cezası ve 1 milyon Kenya şilini para cezasına çarptırıldı.

Kenya'da binlerce canlı kraliçe karıncayı yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışan Çin vatandaşı, bir yıl hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Nairobi'de görülen davada, Çin vatandaşı Zhang Kequn'a bir yıl hapis cezası ve 1 milyon Kenya şilini (yaklaşık 7 bin 700 dolar) para cezası verildi.

Öte yandan dava kapsamında karıncaları Zhang Kequn'a sattığı belirtilen Kenya vatandaşı Charles Mwangi hakkında da dava açıldığı ve zanlının kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Çin vatandaşı Zhang Kequn, 10 Mart'ta Nairobi'deki uluslararası havalimanında Çin'e gitmek üzereyken valizinde 2 binden fazla karıncayla yakalanmış ve yasa dışı yaban hayatı ticareti yapmakla suçlanmıştı.

Kenyalı yetkililer, Avrupa ve Asya'da koleksiyoncular arasında bu tür karıncalara yönelik talebin arttığına dikkat çekiyor.

Kraliçe karıncaların tanesinin yaklaşık 220 dolara kadar alıcı bulabildiği ifade ediliyor.

Geçen yıl mayıs ayında Kenya'da iki Belçikalı, bir Vietnamlı ve bir Kenya vatandaşı, binlerce kraliçe karıncayı kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle bir yıl hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
