Kenya'da Trafik Kazası: Ölü Sayısı 25'e Yükseldi

KİSUMU, 9 Ağustos (Xinhua) -- Kenya'nın batısındaki Kisumu kentinde cuma akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Kenya Sağlık Bakanlığı Tıbbi Hizmetler Sorumlusu Baş Sekreter Fredrick Ouma Oluga, Kakamega'dan Kisumu kentine giderken meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 4 kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini ve böylelikle toplam ölü sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Nyanza Bölge Trafik Şube Müdürü Peter Maina, sürücünün yüksek hızla girdiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüsün uçuruma yuvarlandığını, kazada 21 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Cumartesi günü acil kan bağışı kampanyası düzenleneceğini duyuran Oluga, "Bu kan bağışı kampanyası, Ortopedi Travma Servisimizde tedavi gören kazazedelere yeterli miktarda kan temin edebilmemiz için çok önemli" dedi.

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.