Kenya'da Trafik Kazası: Ölü Sayısı 25'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'nın Kisumu kentinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e ulaştı. Kazada, otobüs sürücüsünün yüksek hızla girdiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı. 4 kişinin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı arttı.

KİSUMU, 9 Ağustos (Xinhua) -- Kenya'nın batısındaki Kisumu kentinde cuma akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Kenya Sağlık Bakanlığı Tıbbi Hizmetler Sorumlusu Baş Sekreter Fredrick Ouma Oluga, Kakamega'dan Kisumu kentine giderken meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 4 kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini ve böylelikle toplam ölü sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Nyanza Bölge Trafik Şube Müdürü Peter Maina, sürücünün yüksek hızla girdiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüsün uçuruma yuvarlandığını, kazada 21 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Cumartesi günü acil kan bağışı kampanyası düzenleneceğini duyuran Oluga, "Bu kan bağışı kampanyası, Ortopedi Travma Servisimizde tedavi gören kazazedelere yeterli miktarda kan temin edebilmemiz için çok önemli" dedi.

Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Ucuz ürün için market market gezmeye son! Yeni uygulama hayata geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası

İstanbul'da korkunç sabah! 1 saat arayla 2 intihar vakası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.