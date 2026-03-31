Kenya'da Etkili Olan Sellerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 110'a Yükseldi

Kenya'nın çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Nairobi'de 37, Doğu bölgesinde 26, Rift Vadisi'nde 14 kişi hayatını kaybetti. Acil durum ekipleri çalışmalara devam ediyor, ancak yolların kapanması yardım faaliyetlerini zorlaştırıyor.

NAİROBİ, 31 Mart (Xinhua) -- Kenya'nın çeşitli bölgelerinde son dönemde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi.

Kenya İçişleri ve Ulusal İdare Bakanlığı pazar günü başkent Nairobi'de yaptığı açıklamada 30'dan fazla ilçede şiddetli yağışların yol açtığı seller ve diğer tehlikeler nedeniyle toplulukların zor durumda kaldığını ve kritik altyapının ciddi zarar gördüğünü söyledi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu Nairobi'de 37, Doğu bölgesinde 26, Rift Vadisi bölgesinde ise 14 kişi hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Devam eden şiddetli sağanak yağışlarda kapanan yollar ve ciddi hasar gören köprüler nedeniyle yardım çalışmaları güçlükle yürütülürken, etkilenen topluluklara erişimde aksaklıklar yaşanıyor.

Acil müdahale ekipleri sahada çalışmalar yürütürken, şiddetli yağışların sürmesi nedeniyle hükümet, sel riski yüksek bölgelerde yaşayanlara dikkatli olma ve güvenlik uyarılarına riayet etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
