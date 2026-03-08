Haberler

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 42'ye yükseldi

Güncelleme:
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da yoğun yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı. Başkent Nairobi'de en fazla can kaybı yaşandı. Acil durum ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Polis yetkilileri, 6 Mart'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun yağışların ani sellere ve çok sayıda yerleşim yerinde hasara yol açtığını açıkladı.

Seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 42'ye çıktığı kaydeden yetkililer, ölümlerin 26'sının başkent Nairobi'de kaydedildiğini belirtti.

Yetkililer, sel sularının özellikle alçak kesimler ve düzensiz yerleşim alanlarında evleri sular altında bıraktığını, bazı araçları sürüklediğini ve birçok mahallede ciddi hasara neden olduğunu ifade etti.

Acil durum ekiplerinin başkent ve çevresindeki bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren yetkililer, su baskını yaşanan bazı alanlardan vatandaşların tahliye edildiğini aktardı.

Polis yetkilileri, hafta sonu boyunca ülkenin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağışların yolları sular altında bıraktığını, ulaşımı aksattığını ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kamu Hizmetleri ve Özel Programlar Bakanı Geoffrey Ruku, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenen bölgelere acil müdahale ekipleri gönderdiğini söyledi.

Ruku ayrıca, selde yaralananların hastane masraflarının ve hayatını kaybedenlerin defin giderlerinin hükümet tarafından karşılanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Adam Abu
