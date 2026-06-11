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Kemer'de tüneldeki duvara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otomobilin sıkıştırdığı motosiklet tünel duvarına çarptı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde tünelde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Beldibi Mahallesi'ndeki tünelde seyreden Kerim Akoğlanoğlu idaresindeki 07 BNU 834 plakalı motosiklet, iddiaya göre plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak tünel duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Akoğlanoğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Ayaz Taş
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