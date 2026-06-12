Sahilde ceset bulundu, kayıp Erlan'ın ailesinden DNA örneği alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 6 Haziran'da Side'de denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu eski futbolcu Erlan Dzhumabekv'e ait olduğu değerlendiriliyor. Ailesinden DNA örneği alındı.
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu. Cesedin 6 Haziran'da Side'de denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'e (23) ait olduğu değerlendirilen, kimlik tespit için ailesinden DNA örneği alındı.
Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde dün sahilde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu. İnceleme yapan ekipler, cesedin 6 Haziran'da Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'e ait olduğu ihtimaliyle inceleme başlattı. Dzhumabekv'in ailesine haber verilerek, DNA örneği alındı. Sahil güvenlik ekiplerince helikopter desteğiyle 6 gün sürdürülen arama çalışmaları sonlandırılırken; Erlan Dzhumabekv'in, ülkesindeki futbol takımında bir dönem forma giydiği öğrenildi.