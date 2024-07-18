Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, 3 kırsal mahalleyi ziyaret etti
Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Kamberler, Yenikurudere ve Sütçüler mahallelerini ziyaret etti. Sarı, mahalle sakinleri ve muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları dinledi ve talepleri aldı. Ayrıca, Sütçüler Mahallesi'nde düzenlenen aşure programına da katıldı.
Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, ilçedeki 3 kırsal mahalleyi ziyaret etti.
Sarı, beraberindeki kurum amirleriyle kırsal Kamberler, Yenikurudere ve Sütçüler mahallelerini geldi.
Mahalle sakinleri ve muhtarlarıyla bir araya gelen Sarı, vatandaşların sorunlarını dinledi, taleplerini aldı.
Sarı ve beraberindekiler, Sütçüler Mahallesi'deki aşure programına da katıldı.