Kemalpaşa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Damlacık Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozerle müdahale edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel