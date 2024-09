Kemalpaşa'da omuz atma kavgası: Bir genç bıçaklanarak öldü

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada bıçaklanan Furkan Can Soyata (19), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesinde rekreasyon alanında meydana geldi. Yürüyüş yolunda S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile Furkan Can Soyata arasında omuz atma bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.K., yanındaki bıçakla Furkan Can Soyata'yı yaraladı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Furkan Can Soyata, ambulansla kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.K. ve F.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.