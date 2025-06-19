Kemalpaşa'da Ağaçtan Düşen Çocuğun Vücuduna Demir Korkuluk Saplandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağaçtan düşen 12 yaşındaki O.D., vücuduna saplanan demir korkuluk nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan çocuk, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağaçtan düşerek vücuduna demir korkuluk saplanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Mahallesi'nde ağaçtan düşen O.D'nin vücuduna apartmanın sivri uçlu korkuluk demirleri saplandı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk Ege Üniversitesi Hastanesi çocuk acil servisine kaldırıldı.

Çocuğun koltuk altına saplanan demir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

O.D'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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