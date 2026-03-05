Haberler

Kelkit Belediye Başkanı Yılmaz'a doğum günü kutlaması

Kelkit Belediye Başkanı Yılmaz'a doğum günü kutlaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, 64'üncü yaş gününü belediye personeliyle kutladı. Personel, Yılmaz'ın doğum günü için özel bir sürpriz hazırlayarak ilahi seslendirdi.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'a, makamında doğum günü kutlaması yapıldı.

Belediye personeli, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın 64'üncü yaş günü "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini seslendirerek kutladı.

Yılmaz, doğum günü sürprizi için personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Müttefikleri birbirine düşüren şüphe! Duyunca hemen telefona sarılmış
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor