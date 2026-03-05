Kelkit Belediye Başkanı Yılmaz'a doğum günü kutlaması
Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, 64'üncü yaş gününü belediye personeliyle kutladı. Personel, Yılmaz'ın doğum günü için özel bir sürpriz hazırlayarak ilahi seslendirdi.
Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'a, makamında doğum günü kutlaması yapıldı.
Belediye personeli, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın 64'üncü yaş günü "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisini seslendirerek kutladı.
Yılmaz, doğum günü sürprizi için personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sinan Uçar