Keçiören'de Apartman Yangını: Maddi Hasar Oluştu
Keçiören'de İncirli Mahallesi'nde bir apartmanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Keçiören'de bir apartmanın üst katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, İncirli Mahallesi 78. Sokak'ta 3 katlı apartmanın üst katında yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel