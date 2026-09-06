Kaymakam Onur, Aşağıçakmak Köyünde Vatandaşlarla Buluştu
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, 'Vatandaşla Buluşma Toplantıları' kapsamında Aşağıçakmak köyünü ziyaret etti. Köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Onur, sorun ve talepleri dinleyerek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Aşağıçakmak köyüne ziyarette bulundu.
Kaymakam Onur, "Vatandaşla Buluşma Toplantıları" kapsamında köyde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.
Onur, köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaymakam Onur'a ziyaretinde, İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.
Kaynak: AA