Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Büklümlü'de vatandaşların sorunlarını dinledi

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Büklümlü'de vatandaşların sorunlarını dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Büklümlü köyünde Vatandaşla Buluşma Toplantıları kapsamında köy sakinleriyle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi. Onur, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti; ziyarette İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Büklümlü köyüne ziyarette bulundu.
Kaymakam Onur, "Vatandaşla Buluşma Toplantıları" kapsamında köyde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.
Onur, köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaymakam Onur'a ziyaretinde, İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.
Kaynak: AA