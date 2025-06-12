Keban Kaymakamı Jandarma'nın Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ile birlikte bu önemli günü anmak için makamında bir kabul gerçekleştirdi.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluşunun yıl dönümünü kutladı.
Atalık, Keban Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve beraberindekilerini makamında kabul etti.
Ziyarette Atalık, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel