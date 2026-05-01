Keban ilçesinde "Şehit Kemal Aslan Çeşmesi" açıldı

Keban Belediyesi tarafından yaptırılan "Şehit Kemal Aslan Çeşmesi" törenle açıldı.

2023'te Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan sözleşmeli er Kemal Aslan adına Kallar Mahallesi 15 Temmuz Meydanı'nda çeşme yaptırıldı.

"Şehit Kemal Aslan Çeşmesi" dualarla hizmete açıldı.

Törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan, çeşmenin yapımında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Aslan, oğlu için mevlit okuttu.

Programa, Kaymakam Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Gazi Sinan Sazak ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt

Belçika'daki ziyaret tartışma yarattı, Bakan Göktaş sessizliğini bozdu
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti