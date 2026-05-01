Keban ilçesinde 'Şehit Kemal Aslan Çeşmesi' açıldı

Keban Belediyesi tarafından yaptırılan "Şehit Kemal Aslan Çeşmesi" törenle açıldı.

2023'te Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan sözleşmeli er Kemal Aslan adına Kallar Mahallesi 15 Temmuz Meydanı'nda çeşme yaptırıldı.

"Şehit Kemal Aslan Çeşmesi" dualarla hizmete açıldı.

Törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan, çeşmenin yapımında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Aslan, oğlu için mevlit okuttu.

Programa, Kaymakam Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Gazi Sinan Sazak ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.