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Keban'da öğrencilere kitap desteği

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da öğrencilere kitap desteği

Keban ilçesinde orta okullarda okuyan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keban ilçesinde orta okullarda okuyan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül'ü makamında ziyaret eden Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Onur Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

Dernek Başkanı Şahin, desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve diğer hayırseverlere teşekkür etti.

Keban'da ortaokullara 1250 kitap dağıttıklarını kaydeden Şahin, "Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, İnkılap Bilgileri derslerinin desteğini sağlayacağız. Yapacağımız yardımlar devam edecek. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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