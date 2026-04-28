Keban'da kan bağışı kampanyası
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya kapsamında Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) mobil kan bağışı otobüsüne gelen öğrenciler, sağlık kontrolünden geçti.
40 öğrenci kan bağışında bulundu.
Merkezde görevli doktor Yasemin Gürevin, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek veren öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan