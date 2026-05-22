Keban'da okuma bayramı etkinliği
Elazığ'ın Keban ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Öğretmenler ve velilerin katıldığı programda slayt gösterisi, müzikal gösteriler ve oyunlar yer aldı.
Atatürk İlköğretim Okulu'nda okumaya geçen 1. sınıf öğrencileri için sınıf öğretmeni Şeyda Celayir öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, öğretmenler ve veliler katıldı.
Minik öğrenciler tarafından hazırlanan programda, öğrencileri tanıtan slayt gösterisi sunuldu. Müzikal gösterilerin sunulduğu programda, çeşitli oyunlar sergilendi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan