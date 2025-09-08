KDC'nin Shoa Kasabası Yeniden M23 İsyancıların Kontrolüne Geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23), ordu ve hükümet yanlısı milislerle yaşanan çatışmaların ardından Kuzey Kivu eyaletindeki Shoa kasabasını yeniden ele geçirdi.

Eyaletin Masisi bölgesinde bulunan ve daha önce KDC ordusu ile yerel savunma gücü olarak bilinen Wazalendo milisinin kontrolüne giren Shoa kasabası 6 Eylül Cumartesi günü yeniden M23 isyancı grubun eline geçti.

Ordu Sözcüsü General Sylvain Ekenge, hafta sonu yaptığı açıklamada, M23 güçlerinin Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerindeki ordu mevzilerine düzenlediği saldırıları kınadı.

Ekenge, saldırıların, Washington ve Doha'da imzalanan barış anlaşmalarının açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

AA'ya bilgi veren bir Shoa sakini, şu anda M23'ün kontrolü altında olduklarını, isyancıların geçen pazar sabahı erken saatlerde kasabaya bir saldırı düzenleyerek ordu ve Wazalendo birliklerini kasabadan çıkardığını söyledi.

Kasaba sakini, ordu ve Wazalendo ile M23 arasında yaşanan yoğun çatışmaların ardından pazar gününden sonra bölgede sakinliğin hakim olduğunu belirtti.

KDC'de altın, kobalt ve tantal gibi değerli madenlerle zengin olan Masisi bölgesinde üç aydan uzun süredir ordu ile isyancılar arasında kontrol mücadelesi yaşanıyor.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

KDC hükümeti ile M23 arasında 19 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ancak siyasi müzakereler sürerken bölgede çatışmalar devam ediyor.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda tarafından lojistik ve askeri destek aldığını ileri sürüyor. Ruanda ise bu suçlamaları reddediyor.

M23 üyeleri, yılbaşından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.