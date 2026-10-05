Haberler

KDC'de Kongo Nehri'nde iki tekne çarpıştı, 30 kişi öldü, onlarca kişi kayıp

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KDC'de Kongo Nehri'nde iki motorlu ahşap tekne gece çarpıştı; 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişiden haber alınamıyor. Ekvator eyaleti İçişleri Bakanı Krispin Mputu, cenazelerin defnedildiğini ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Kongo Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Ekvator eyaleti İçişleri Bakanı Krispin Mputu, motorlu iki ahşap teknenin gece Ngombe-Lukolela bölgesi yakınlarında çarpıştığını duyurdu.

Mputu, kazada hayatını kaybeden 30 kişinin cenazelerinin defnedildiğini, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini dile getiren Mputu, gece saatlerindeki tekne seferlerinin geçmişte çok sayıda kazaya yol açtığını anımsattı.

Teknelerden birinin ülkenin kuzeybatısındaki Ubangi'den başkent Kinşasa'ya, diğerinin ise Kinşasa'dan Lukolela'ya gittiği bilgisi paylaşıldı.

Kasai eyaletinde temmuzda sınavlarından dönen öğrencileri taşıyan ahşap teknenin, Sankuru ve Kasai nehirlerinin birleştiği bölgede batması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti

Ünlü dinlenme tesisinin sahibi hayatını kaybetti! Henüz 59 yaşındaydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
Mevsimler de şaşırdı: Tunceli'de yaylaya mevsimin ilk karı düştü

Herkes hazırlıksız yakalandı! Ekim ayında yayla beyaza büründü
Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı

İşte Yasin Kol'un aylık geliri!
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi

Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
3 ayda 16 ülkeden 89 suçlu iade edildi! Bakan Gürlek böyle duyurdu

3 ayda 16 ülkeden 89 suçlu iade edildi! Bakan Gürlek böyle duyurdu
Mısır tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...

Tarlası talan edilince gece boyu nöbete başladı! Karşısında görünce...