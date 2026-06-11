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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Teyitli Ebola Vaka Sayısı 635'e Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Teyitli Ebola Vaka Sayısı 635'e Yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 9 Haziran itibarıyla teyitli Ebola vakası sayısı 635'e yükseldi. Sağlık Bakanı Roger Kamba, iyileşen hasta sayısındaki artış ve temaslı takibindeki ilerlemeyle mücadelede ivme kazanıldığını açıkladı.

KİNŞASA, 11 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 9 Haziran itibarıyla teyitli Ebola vakası sayısı 635'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Roger Kamba çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bundibugyo virüsüne bağlı Ebola salgınının zorluklar yaratmaya devam ettiğini, ancak iyileşen hasta sayısındaki artış ve temaslı takibindeki ilerleme sayesinde mücadelede ivme kazanıldığını belirtti.

Takip altındaki temaslıların oranının bir önceki güne göre yüzde 56,4'ten yüzde 61,1'e yükseldiğini kaydeden Kamba, sağlık yetkililerinin yüksek teyakkuz durumunda olduğunu ve "her bölgeyi, uyarıyı ve sinyali" yakından izlediklerini bildirdi.

Ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan Nyankunde kentinde 7 ve Mongbwalu'da 1 kişi olmak üzere 8 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 30'a yükseldi.

Kamba, "Her iyileşme güçlü bir mesaj veriyor. Tedavi için harekete geçin, çünkü erken müdahale hayat kurtarır" dedi.

Bakan ayrıca, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerine 490 ton ilaç sevk edildiğini, laboratuvar kapasitelerinin güçlendirildiğini ve müdahale ekiplerinin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs'ta Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu bir salgının yaşandığını resmen ilan etmiş, Dünya Sağlık Örgütü de salgını uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sınıflandırmıştı.

Kaynak: Xinhua
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