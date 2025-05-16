Kazdağları'nda Yangınla Mücadele İçin İki Uçak Görevde

Kazdağları'nda Yangınla Mücadele İçin İki Uçak Görevde
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda olası orman yangınlarına karşı 3 bin litre su taşıma kapasiteli iki amfibik yangın söndürme uçağı konuşlandırıldı. Uçaklar, yangınla mücadele ekibine dahil edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda olası orman yangınlarıyla mücadele için 3 bin litre su taşıma kapasiteli amfibik özelliklere sahip 2 yangın söndürme uçağı konuşlandırıldı.

İlçedeki Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda konuşlandırılan "AT-802 Fire Boss Air Tractor" tipi iki uçağı inceleyen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, gazetecilere, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Zeytinli Orman Deposu'nda 10 gün önce de bir yangın söndürme helikopterinin konuşlandığını hatırlattı.

Yangınla mücadele sezonunda bugün itibarıyla iki uçağın da yangın söndürme ekibine dahil edildiğini aktaran Odabaş, hava araçlarının yangınla mücadeledeki önemine dikkati çekti.

İncelemede Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ve Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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