Kazaya karışan 2 araç savrulup, park halindeki 2 otomobile çarptı; 2 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kazaya karışan 2 otomobil, savrularak park halindeki 2 araca çarptı. 2 sürücü yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki Çamlıca Yolu ile Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Savrulan araçlar, park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Öte yandan kaza yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; araçların çarpışması ve çevredekilerin kaza yerine koşmaları yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı