Kazakistan'ın Aktau şehri, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 2030 "Turizm Başkenti" oldu
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), 2030 yılının "Turizm Başkenti" olarak Kazakistan'ın Aktau şehrini ilan etti.
EİT üye ülkeleri Turizm Bakanlıkları 7. Toplantısı, 2026 yılının "Turizm Başkenti" ilan edilen Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde gerçekleştirildi.
Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ile üye ülkelerin turizm bakanları ve yetkilileri katıldı.
Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da yer aldı.
Toplantıda turizmin çeşitlendirilmesi, ekoturizmin teşviki, bölgesel rotaların geliştirilmesi ve üye ülkeler arasında ortak girişimlerin artırılması konuları ele alındı.
Üye ülkeler arasında turizm alanındaki işbirliğinin önceliklerini belirleyen "Şuşa Bildirisi"nin kabul edildiği toplantıda, 2030 yılının "Turizm Başkenti" olarak Kazakistan'ın Aktau şehri seçildi.