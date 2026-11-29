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Kazakistan'da yerel yönetimlerin temsil organları maslihatların tüm kademelerindeki üyelerin belirlenmesi için düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi devam ediyor.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonunun verilerine göre kayıtlı 12 milyon 679 bin 459 seçmenin oy kullanabilmesi için 10 bin 338 sandık kuruldu.

Seçimlerde yerel meclislerdeki 3 bin 447 koltuk için 10 bin 582 aday yarışıyor.

Seçimlerin ardından 20'si eyalet, 38'i şehir ve 170'i ilçe düzeyinde olmak üzere 228 maslihatın oluşturulması bekleniyor.

Seçimlere Kazakistan Parlamentosu Kurultayda temsil edilen 7 siyasi parti katılıyor. Bunlar, Ak Jol Demokratik Partisi, Auyl Halk Demokratik Partisi, Adilet Partisi, Ulusal Sosyal Demokrat Parti, Baytak Yeşiller Partisi, Kazakistan Halk Partisi ve Respublica Partisi olarak sıralanıyor.

Eyalet maslihatları ile Astana, Almatı ve Şımkent şehirlerinin yerel meclislerinde üyelerin yarısı siyasi partilerin aday listelerinden, diğer yarısı ise tek üyeli seçim bölgelerinden seçiliyor.

İlçe maslihatları ile eyalet statüsünde bulunmayan şehirlerin yerel temsil organları için ise seçimler, yalnızca tek üyeli seçim bölgelerinde yapılıyor.

Sandıklarda oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek, 5 yıllığına seçilecek maslihat üyelerine ilişkin resmi sonuçların en geç 3 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Bu arada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda bulunan 520 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Maslihat nedir?

Kazakistan'da maslihatlar, yerel halk tarafından seçimle belirlenen ve eyalet, şehir ve ilçe düzeyinde faaliyet gösteren temsil meclisleri olarak görev yapıyor.

Yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde önemli rol üstlenen maslihatlar, bölgelerin sosyal ve ekonomik kalkınma programlarını onaylıyor, yerel bütçelerin uygulanmasına ilişkin raporları değerlendiriyor ve yerel yürütme organlarının faaliyetlerini denetliyor.

Maslihatlar, ayrıca kendi yetki alanlarına giren konularda yerel kararlar alarak bölge halkının hak ve meşru çıkarlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Kaynak: AA