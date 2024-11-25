Kazakistan'da Pestisit Zehirlenmesi Eğitimi: Türk Uzmanlardan Seminer

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Orta Asya Ofisi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Türk uzmanlar, Kazakistan'daki sağlık personeline çiftçilerin ve halkın pestisit gibi kimyasal maddelerle zehirlenmesi durumunda müdahale eğitimi verdi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde FAO Orta Asya Ofisi tarafından "Sağlık çalışanları için pestisit zehirlenmesinin tedavisi ve müdahalesi" konulu iki günlük seminer düzenlendi.

Sağlık personelinin pestisitler ve türlerinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilgi düzeyinin artırılması, kullanıcıların ve halkın farkındalığının artırılması, olası ölüm ve sakatlıkların önlenmesi, tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve zehir merkezlerinin kurulması için rehber olması amacıyla düzenlenen seminer, uluslararası deneyime sahip Türk uzmanlar tarafından verildi.

Hem teorik hem pratik eğitimlerin verildiği seminere kırsal bölgelerden de olmak üzere toplam 30 Kazakistanlı sağlık personeli katıldı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Uzmanı ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Burak Kurt, yaptığı konuşmada, pestisitlerin insan sağlığı, çevre ve hayvan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

İnsanlarda pestisit zehirlenmesinin akut zehirlenme veya kanser, nörolojik hastalıklar ve hormonal bozukluklar gibi birçok kronik sağlık sorununa neden olabileceğini dile getiren Kurt, çevresel olarak ise pestisitlerin su kaynaklarını kirlettiğini, biyolojik çeşitliliği azalttığını ve toprak kalitesini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Pestisit zehirlenmesinin Orta Asya'da çok önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini anlatan Kurt, söz konusu seminerde halkın zehirlenmesi durumunda müdahale etmek için uygulanacak modern yöntemleri Kazakistanlı sağlık personeliyle paylaştıklarını aktardı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Profesörü ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği Başkanı Muhsin Akbaba ise seminerde pestisit zehirlenmesinin yönetilmesinde ve önlenmesinde zehir kontrol merkezlerinin önemli rol oynadığını anlattı.

FAO Ulusal Koordinatörü Saltanat Baeşova da Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da yaptıkları araştırma sonuçlarının bu ülkelerdeki çiftçilerin önemli miktarda pestisite maruz kaldığını ve sağlık personelinin ise pestisit zehirlenmesini tedavi etmek için yeterince eğitilmediğini ortaya çıkardığına işaret etti.

Söz konusu seminer, gelecek dönemde Kırgızistan ve Tacikistan'da da düzenlenecek.