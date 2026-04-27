Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, konuk mevkidaşı Herzog ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı

Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog baş başa ve ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog baş başa ve ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da önce baş başa ardından heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

"Abraham Anlaşmaları'nın bölgesel istikrar açısından önemli bir zemin oluşturduğunu" iddia eden Tokayev, bu sürecin ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimine de katkı sağladığını söyledi.

Tokayev, Kazakistan'ın söz konusu anlaşmalara katılımına ilişkin resmi törenin yakın dönemde Astana'da düzenlenebileceğini dile getirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise Kazakistan'ın "dinler arası diyalog ve hoşgörüyü destekleyen politikasını takdir ettiğini" belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için önemli bir potansiyel bulunduğuna dikkati çeken Herzog, bu kapsamda somut adımlar atılabileceğini ifade etti.

Herzog, özellikle doğrudan uçuşların başlatılmasının ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında düzenli siyasi diyaloğun sürdürülmesi, temasların tüm düzeylerde geliştirilmesi ve "işbirliğinin yeni bir aşamaya taşınması konusunda mutabakata varıldığı" duyuruldu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
