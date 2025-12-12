Rami Kütüphanesi'nde yarın Kazak Edebiyatı Günü düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Rami Kütüphanesi'nde yarın "Kazak Edebiyatı Günü" etkinliği düzenlenecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında bu yıl Kazak edebiyatının köklü mirasını merkeze alan özel bir program kitapseverlerle buluşacak.

Etkinlik, Türk dünyası edebiyatındaki ortak hafızayı güçlendirmeyi ve özellikle Türk gençliğini Kazak edebiyatının önemli isimleri, eserleri ve kültürel birikimiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Program, konferans, söyleşi, film gösterimi, kitap tanıtımı ve çeviri meselelerinin ele alınacağı oturumlar, çocuklar için hikaye anlatımı ve şiir dinletisi gibi çeşitli etkinliklerden oluşuyor.

Kazak edebiyatının hem klasik hem çağdaş örneklerinin tanıtılacağı program, okurlar, akademisyenler ve öğrenciler için zengin bir paylaşım ortamı sunacak.