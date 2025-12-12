Haberler

Rami Kütüphanesi'nde yarın Kazak Edebiyatı Günü düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Rami Kütüphanesi, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Kazak edebiyatını mercek altına alacak bir etkinlik düzenliyor. Program; konferans, söyleşi, film gösterimi ve çocuklar için hikaye anlatımı gibi çeşitli etkinlikleri içeriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Rami Kütüphanesi'nde yarın "Kazak Edebiyatı Günü" etkinliği düzenlenecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında bu yıl Kazak edebiyatının köklü mirasını merkeze alan özel bir program kitapseverlerle buluşacak.

Etkinlik, Türk dünyası edebiyatındaki ortak hafızayı güçlendirmeyi ve özellikle Türk gençliğini Kazak edebiyatının önemli isimleri, eserleri ve kültürel birikimiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Program, konferans, söyleşi, film gösterimi, kitap tanıtımı ve çeviri meselelerinin ele alınacağı oturumlar, çocuklar için hikaye anlatımı ve şiir dinletisi gibi çeşitli etkinliklerden oluşuyor.

Kazak edebiyatının hem klasik hem çağdaş örneklerinin tanıtılacağı program, okurlar, akademisyenler ve öğrenciler için zengin bir paylaşım ortamı sunacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title