Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Çankırı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki özel harekat kursiyeri polis memuru Aybars Musa Ergin, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Çankırı'da trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat kursiyeri polis memuru Aybars Musa Ergin, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

Ergin'in (22) Türk bayrağına sarılı tabutunun getirildiği Sultan Selim Camisi'nde, ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı kılındıktan sonra Çetmi Mezarlığı'na götürülen Ergin'in naaşı, dualarla defnedildi.

Bekar olan Ergin'in ailesi, taziyeleri cami avlusunda kabul etti.

Törene, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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