Kazada Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Celalettin İhvan, hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

T.G. idaresindeki 43 PA 321 plakalı otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolu Hurşitler Çiftliği yol ayrımında karşı yönden gelen Celalettin İhvan'ın (58) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü İhvan, sağlık ekibince kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü T.G, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor

Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.