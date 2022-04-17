KAZABLANKA - Fas'ta teravih namazı
AA - Güncel
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Kazablanka'daki "İkinci Hasan" Cami'sinden detaylar Teravih namazı kılınmasından detaylar KAZABLANKA - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, iki yıldır Kovid-19 yasakları nedeniyle kılınamayan teravih namazı, camilerde toplu halde kılındı.
Kazablanka'daki "İkinci Hasan" Cami'sinden detaylar
Teravih namazı kılınmasından detaylar
KAZABLANKA - Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, iki yıldır Kovid-19 yasakları nedeniyle kılınamayan teravih namazı, camilerde toplu halde kılındı. Fas'taki vatandaşlar, teravih namazını Kazablanka şehrindeki "İkinci Hasan" Cami'sinde kıldı.