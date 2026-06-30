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Kayseri Üniversitesi Develi İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Kayseri Üniversitesi Develi İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
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Kayseri Üniversitesi Develi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen törenle 65 öğrenci, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şed kuşanma geleneğiyle mezuniyet sevinci yaşadı. Törene protokol üyeleri, akademisyenler ve aileler katıldı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Develi Seyrani Kampüsü Mehmet Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlene törende, 65 öğrenci mezun oldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler şed kuşanarak mezun oldu.

Törene, Kaymakam Selim Çomaklı, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin, Develi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Hanzade, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zerrin Kılıçarslan, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice, öğretim üyeleri, Seyrani Eğitim Vakfı Başkanı Halil İbrahim Katırcıoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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