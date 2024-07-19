Kayseri'ye gelen gurbetçiler çiçeklerle karşılandı

Almanya'nın Köln kentinden Kayseri'ye gelen gurbetçi vatandaşlar, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) yönetimi tarafından Kayseri Havalimanı'nda çiçekle karşılandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Kayseri Havalimanı'na inen uçaktaki yaklaşık 200 gurbetçi, KESOB tarafından hazırlanan "Cennet Türkiye'mize hoş geldiniz" pankartıyla karşılandı.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, gurbetçi vatandaşların şehirde güzel vakit geçirmelerini dileyerek, şunları kaydetti:

"Havalimanımızda gurbetçi vatandaşlarımızı karşıladık. Kendilerine hoş geldin dedik, hal hatır sorup gül ve hediye takdim ettik. Tabi vatandaşlarımız yurtlarından uzakta yaşıyorlar, vatan hasreti de çekiyorlar. Bu hasretlerini gidermek için geldiklerinde biz de kendilerini mutlu etmek istedik. Aldığımız olumlu tepkiler de amacımıza ulaştığımızı gösterdi."