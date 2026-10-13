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Kayseri Yahyalı'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

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Kayseri Yahyalı'da otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 15.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrilip ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yahyalı-Dikme karayolu Gala mevkisinde meydana geldi. Ezgi Sema Çoban'ın kontrolünü kaybettiği 38 AHP 695 plakalı otomobil, şarampole devrilip, ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ezgi Sema Çoban ile araçtaki G.P., F.Ç. ve N.Ç. yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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