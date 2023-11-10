Kayseri Valiliği uyuşturucu tacirlerine geçit vermemekte kararlı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in destekleri ile bölgenin en büyük ve aktif rehabilitasyon merkezi kuruluyor. Uyuşturucu ile mücadele ve uyuşturucu bağımlılığına düşmüş gençleri topluma kazandırmak için harekete geçtiklerini belirten Çiçek, "Gençlerimizi, bunlara teslim etmeyeceğiz diye söz verdik" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nin en kapmsalı uyuşturucu ile mücadale merkezinin inşasına başlandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek önderliğinde Yeşilay, Kayserili iş adamları ve hayırseverlerin desteği ile bölgenin en kapsamlı rehabilitasyon merkezi için kollar sıvanırken Çiçek, "Gençlerimizin zehirlenmesinin önüne geçmek için neler yapabiliriz diye tartıştığımızda öncellikle hem polisiye açıdan hem kolluk kuvvetlerimizle beraber uyuşturucu satıcılarına gözü açtırmamamız, Kayseri'de hiçbir gencimizi zehir tacirlerine kurban etmememiz gerektiği konusunda çalışmaya başladık." şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZİ BUNDAN KURTARABİLİRİZ"

Çiçek, haberler.com'a yaptığı açıklamada "Tanımladığımız her bir gencimizin maalesef ki 10 arkadaşını daha bu belanın içine götürdüğünü istatistikler söylüyor. Biz hem önleyeci tedbirlerle hiç kimseyi buna başlatmamaya çalışırken, uyuşturucu ile mücadele ederken bir de bulaşmışları tedavi etmemiz gerekiyordu. İçerisinde atölyelerin olduğu, yataklı, spor merkezinin, sahaların olduğu bir merkez yaparsak biz 100 kişiyi gerekirse işe alarak bu işin uzmanları ile çalışıp 6 ay boyunca tedavi sağlayarak gençlerimizi bundan kurtarabiliriz." dedi.

"BİTTİĞİNDE BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK"

Uyuşturucu ile mücadele merkezinin en önemli yanlarından birinin de bağımlıları sadecetedavi etmekle kalmayıp 6 ay boyunca tedavi alan kişilerin sosyal hayata ivediilikle dönmesi için istihdam alanları oluşturulacağını belirten Çiçek, "Burası bittiğinde ilk etapta 40 yataklı olacak. İçerisinde iş atölyeleri, meslek atölyeleri, mobilya atölyeleri, konferans salonları olacak. Hem arkadaşlarımıza burada meslek öğretmek hem tedavi etmek önceliğimiz olacak. Psikologlarımız ile beraber daha çok Yeşilay uzmanlarının bize bildirdiği 'Bunlar olması gerekir' denen her şey içerisinde olacak. Bu haliyle bittiğinde bölgenin en büyüğü olacak." ifadelerini kullandı.

"ONLARI HAYATIN ZORLUKLAR İLE TEK BAŞINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Çiçek, uyuşturucu ile mücadele edip tedavi alan gençlerin sonraki süreçte yaşadığı en büyük zorluğun iş bulmak olduğunu belirterek "En önemli meselelerden birisi burada tedavi ettiğimiz bir gencimizi hayatın içerisine,hayatın zorluklarına tekrar yolladığımızda bazen tekrardan buna başlama ihtimali bizi korkutuyor. Bunun için de çalışma yaptık. Burada bir kariyer merkezi planladık ve iş insanları ile görüştük. 6 ay boyunca tedavi almış ve tedavi sonucu başarıyla tamamlanmış gençlerimizi, iş istediği takdirde iş bulacağız. İş insanlarına, konuştuğumuz firmalara, Yeşilay'da görevli arkadaşlarımıza güveniyorum. Bu manada onları hayatın zorlukları ile tek başına bırakmayacağız." dedi.

"YEŞİLAY OLARAK ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

İlçelerde, okullarda ve üniversitelerde Yeşilay kulüplerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtilirken Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ise "Bağımlılık dediğimiz şey sadece bir süreçten ibaret değil. Psikolojik de bir süreç. Bu nedenle o maddeyi kullanmayı bıraktığı andan itibaren 'Tamam, temiz' deme şansımız yok. Onların her daim psikososyal desteklerle yanında olacağımız, bir sıkıntıları veya dertleri olduğunda bize gelecekleri, onları dinleyecek psikologların olduğu, iş imkanları sunacak iş adamlarının olduğu böylelikle tüm şehir olarak bağımlılarımızı aslında sahiplenmemiz gerektiği ve onların toplumda yer almaları için büyük bir destek verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz de Yeşilay olarak üstümüze düşeni yapacağız." şeklinde konuştu.