Haberler

Kayseri Melikgazi'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli teslim oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Melikgazi'de bir kıraathanede çalışan kişi ile husumetlisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tüfekle vurulan kişi ağır yaralanırken, şüpheli olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde husumetlisi tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi'ndeki bir kıraathanede çalışan O.Ö. ile aralarında husumet bulunan E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ö, yanında bulunan tüfekle E.K'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: AA
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var

Başkenti yüzlerce İHA ile vurdular! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamyonetin kapısı açıldı, bir anda kendini yolda buldu

Kamyonetin kapısı açılınca kendini yolda buldu
Çatalca'da tarlada bulduğu 52 parça Bizans eseri satmaya çalışan E.H. yakalandı

Tarlasını sürerken buldu, satmaya çalışırken yakalandı
Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı

Manisa’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 18 kişi yaralandı
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar
JPO'nun hassas burnu zehir tacirlerini ele verdi! Koyun yünü de işe yaramadı

Koyun yünüyle gizlediler ama hesaba katmadıkları biri vardı
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi

Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi