Kayseri-Malatya Yolunda Yabancı Uyruklu Kaçak Göçmenler Yakalandı

Kayseri-Malatya yolu uygulama noktasında durdurulan bir çekicide, gizli bölmede iki yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Araçta bulunan iki kişi ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

KAYSERİ- Malatya yolu uygulama noktasında durdurulan çekicinin alt kısmındaki gizli bölmede yabancı uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya yolunda uygulama noktasında bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada; aracın alt kısmındaki gizli bölmede M.H.M. (21) ve S.A.A. (21) isimli yabancı uyruklu kaçak göçmenler yakalandı. Araçta bulunan M.T. ile (36) Ö.T. (40), 'Göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan gözaltına alındı. 2 göçmen de polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
