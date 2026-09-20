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Kayseri Kocasinan'da bıçakla yaralanan kişi tedaviye alındı, şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri Kocasinan'da bıçakla yaralanan kişi tedaviye alındı, şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri Kocasinan'da bir ikamette iki kişi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi, yakınlarınca hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili şüpheliyi gözaltına aldı; şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir ikamette E.Ö. ile A.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö, bıçakla A.S'yi yaraladı.

Yakınlarının kendi imkanlarıyla hastaneye götürdüğü A.S, tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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