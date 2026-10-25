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Kayseri Hacılar'daki Ortaseki Ormanı sonbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

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Kayseri Hacılar'daki Ortaseki Ormanı sonbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı'nın eteklerindeki 4,5 milyon metrekarelik Ortaseki Ormanı, sonbaharın gelişiyle renk cümbüşüne büründü. Titrek kavakları ve zengin bitki çeşitliliğiyle ekoturizm noktası olan orman, çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan 4,5 milyon metrekarelik Ortaseki Ormanı, sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşüne büründü. Titrek kavak ağaçlarından oluşan ve kentin önemli ekoturizm noktaları arasında yer alan orman, özellikle sonbaharda binlerce doğaseveri ağırlıyor.

Bilimsel çalışmalarla küresel iklim değişikliğinden etkilenmediği ortaya konulan, kök sürgünüyle yayılan ve 'öncü ağaç' olarak nitelendirilen titrek kavakların yanı sıra; meşe, ardıç, huş, alıç ve kuşburnu gibi pek çok bitki çeşidini bir arada barındıran orman, bugünlerde yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin farklı tonlarına ev sahipliği yapıyor. Kayseri ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bölge ile 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın zirvesini kaplayan beyaz örtünün oluşturduğu uyum havadan görüntülendi.

'ÇOK GÜZEL BİR ROTA'

Mersin'in Tarsus ilçesinden tur ile ormana geldiğini anlatan Dicle Soytürk, "Böyle bir güzelliği daha önce duymamak üzücü. Gayet memnun kaldık, stresimizi attık. Beklentimin üzerinde bir bölgeydi. 2 saate yakın ormanın içinde kaldık. Yürüyüş çıkarken zorlayıcıydı ama inerken gayet keyifliydi. Herkese bu bölgeyi tavsiye ederim. Şehirden ve stresten uzaklaşmak isteyen herkes için çok güzel bir rota" dedi.

'GÜZEL BİR ENERJİSİ VAR'

Kayseri'de yaşayan Mikail Dündar ise "Aslen Yozgatlıyım. Köyde büyüdüğüm için doğa gezilerini seven birisiyim. İlk defa buraya geldim. Güzel bir ortam ve enerji var. Tam vakti; burası gerçekten görülmesi gereken bir yer. Daha önce çok niyetlendim ama kısmet bugüneymiş. Ailemle birlikte geldim, gayet de güzel bir yer" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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