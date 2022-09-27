Kayseri haberi: Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Kayseri haberi... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 38 AGM 673 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Hereke Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Olayın ardından bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel