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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

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Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası ve 20 bin 800 lira adli para cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık R.G. ve avukatı hazır bulundu. Sanık R.G. ifadesinde, 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek, beraatını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada; 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan yargılanan R.G.'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası ve 20 bin 800 lira adli para cezasına verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kayseri Adliyesi Kayseri Güncel Haberler

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