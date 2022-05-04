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Kayseri'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri-Malatya kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Otomobil, Kayseri, Güncel, Haberler

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