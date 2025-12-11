Haberler

Kayseri'de tarihi yapılar için çalıştay düzenlenecek

Kayseri'nin tarihi Kapalı Çarşı, Bedesten, Vezir ve Gön hanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla bir çalıştay gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Palancıoğlu, restorasyon çalışmalarının sona geldiğini ve bu süreçte bilim insanlarıyla işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Piri Mehmet Paşa tarafından inşa edilen 520 yıllık tarihi Gön Han'ın ve şehrin markası olan tarihi Kayseri Kapalı Çarşı'nın restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Gelecek yıl tamamlanması beklenen Vezir Han ve Bedesten'deki çalışmalar ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel haliyle vatandaşlarla buluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bu kapsamda belediye olarak birçok restorasyon projesini hayata geçirdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ticaretin merkezi ve geçmişten günümüze çok önemli görevler yapmış olan tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı bizim için en önemli eser. 2026'nın nisan ve haziran aylarında iki farklı çalışma gerçekleştireceğiz. Tüm değerli bilim adamlarını, akademisyenleri, özellikle Bursa, İstanbul ve Gaziantep gibi kapalı çarşısı olan illerden davetlilerimizle birlikte, Kayseri Kapalı Çarşısı'nı en iyi şekilde değerlendirebilmek ve iyi hale getirebilmek, özellikle Gön ve Vezir hanlarıyla Bedesten'in en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak adına güzel bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın ikinci toplantısını yaptık. Yapacağımız çalışmalar inşallah hayırlara vesile olur."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
