Kayseri'de tarihi yapılar için çalıştay düzenlenecek

Kayseri'de bulunan tarihi Kapalı Çarşı, Bedesten, Vezir ve Gön hanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmek amacıyla çalıştay düzenlenecek.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Piri Mehmet Paşa tarafından inşa edilen 520 yıllık tarihi Gön Han'ın ve şehrin markası olan tarihi Kayseri Kapalı Çarşı'nın restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Gelecek yıl tamamlanması beklenen Vezir Han ve Bedesten'deki çalışmalar ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel haliyle vatandaşlarla buluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Bu kapsamda belediye olarak birçok restorasyon projesini hayata geçirdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ticaretin merkezi ve geçmişten günümüze çok önemli görevler yapmış olan tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı bizim için en önemli eser. 2026'nın nisan ve haziran aylarında iki farklı çalışma gerçekleştireceğiz. Tüm değerli bilim adamlarını, akademisyenleri, özellikle Bursa, İstanbul ve Gaziantep gibi kapalı çarşısı olan illerden davetlilerimizle birlikte, Kayseri Kapalı Çarşısı'nı en iyi şekilde değerlendirebilmek ve iyi hale getirebilmek, özellikle Gön ve Vezir hanlarıyla Bedesten'in en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak adına güzel bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın ikinci toplantısını yaptık. Yapacağımız çalışmalar inşallah hayırlara vesile olur."