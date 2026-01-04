Haberler

Sevimli Dost Ambulansı 2025'te 4 bin 300 sokak hayvanının tedavisinde kullanıldı

Melikgazi Belediyesi, geçen yıl 4 bin 300 sokak hayvanına müdahale ederek, onları acil durumlarda hızlı bir şekilde tedaviye ulaştırdı. Sevimli Dost Ambulansı, 7/24 aktif çalışarak sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Sevimli Dost Ambulansı ekipleri, geçen yıl 4 bin 300 sokak hayvanına müdahale etti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sevimli Dost Ambulansı ekipleri, Veteriner İşleri Müdürlüğüne iletilen ihbarların ardından sokak hayvanına yardım etti.

Geçen yıl yaralı ya da hasta olan 4 bin 300 sokak hayvanı hızlı bir şekilde tam donanımlı ambulans ile kliniğe sevk edilerek, gerekli tedaviler uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilne Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hayatı bizlerle paylaşan sokak hayvanlarının acil durumlarda hızlı ve güvenli şekilde tedaviye ulaştırılmasını sağlayan tam donanımlı Sevimli Dost Ambulansımız minik dostlarımızın hizmetinde. Olası trafik kazaları, yaralanmalar veya hastalık durumlarında sokak hayvanlarının imdadına yetişen ambulansımız aktif olarak 7/24 çalışıyor. Vatandaşlarımız yaralı veya hasta sokak hayvanlarına yardım etmek için 252 13 33 ve 0530 253 91 91 numaralı Melikgazi Belediyesi WhatsApp ihbar hatlarımıza ulaşabilirler."

