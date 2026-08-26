Kayseri'de Pompalı Saldırı: 2 Yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Battalgazi Mahallesi Kervan Parkı'na otomobille gelen E.U. parkta oturan E.K. ile A.D'ye aracından pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.K. ile A.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Saldırı sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: AA